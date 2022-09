Biomutant : Une version Nintendo Switch en approche ?

PC Édition Standard → 13,63 € au lieu de 59,99 €, soit 77 % de réduction.

C'est au mois de mai de l'année 2021 que Experiment 101 et THQ Nordic sortent leur jeu action-aventure et RPG,. Le titre était alors arrivé sur PS4, PC et Xbox One. Depuis, Biomutant refait parler de lui. En effet, comme vous le savez probablement déjà, les versions PS5 et Xbox Series débarquent dans seulement quelques jours, soit le 6 septembre prochain. Or, il se pourrait également qu'En effet, comme remarqué par GoNintendo et Nintendo Life , sur le site Gaming Replay, nous pouvons voir une page proposant l'édition physique de Biomutant sur Nintendo Switch à la vente. D'ailleurs, celle-ci affiche des informations quant à la date de sortie : le lancement de ce portage serait prévu pour le 25 octobre 2022.À l'heure actuelle, remarquons que le studio de développement et l'éditeur en charge de Biomutant n'ont pas encore officialisé ce portage. Ainsi, il est préférable d'attendre une communication de la part d'Experiment 101 et/ou de THQ Nordic pour savoir si la version Nintendo Switch de Biomutant verra bien le jour. Évidemment, dès que de nouvelles informations seront disponibles, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.Pour rappel, Biomutant est actuellement disponible sur PS4, PC et Xbox One. Les versions PS5 et Xbox Series arrivent le 6 septembre prochain. Si vous désirez découvrir le soft, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de belles réductions sur les versions PC et Xbox :