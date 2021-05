Biomutant : Quelle classe choisir ?

Les différentes classes de Biomutant

Franc-tireur Les Francs-tireurs sont des solitaires rusés et compétents qui ont choisi de vivre hors des lois et des valeurs de la société. Bonus (Rechargement parfait) : Vos armes à distance se rechargent instantanément et le chargeur suivant infligera 20 % de dégâts en plus.

Commando Habitués à travailler en équipe réduite, les Commandos forment une force d'élite entraînée pour les opérations spéciales. Bonus (Furie) : Les attaques avec des armes à distance infligent 10 % de dégâts en plus.

Psyonik Les Psyoniks font des expérimentations avec les pouvoirs psioniques et les mutations. Ils sont généralement rejetés en marge de la société. Bonus (Balle Foudre) : Appuyez sur la touche assignée à l'aptitude pour tirer une Balle de foudre en face de vous et infliger des dégâts à l'ennemi que vous touchez. Bonus (Cerebro) Votre régénération de ki est augmentée de 20 %.

Saboteur Les Saboteurs sont des explorateurs rusés et débrouillards qui ont été formés pour travailler à couvert aussi bien que dans le milieu urbain sauvage. Bonus (Prise double Argentée) : Compétence d'ambidextrie au corps à corps : équipez deux armes de corps à corps différentes pour en manier une dans chaque main. Bonus (Hypergénétique) : Le coût en énergie des esquives est réduit de 20 %.

Sentinelle Les Sentinelles dédient leur vie à protéger une maison. Ils sont entièrement dévoués à l'organisation dans son entièreté et ont une croyance absolue dans leur dogme. Bonus (Robustesse) La valeur de votre armure de base est augmentée de 10.



Quelle classe choisir dans Biomutant ?

Franc-tireur → Cette classe va convenir à n'importe quel joueur, notamment les débutants et celles et ceux ayant une attirance pour les combats à longue distance.

Commando → Là aussi les aficionados des affrontements à distance y trouveront leur compte. Assez simple de prise en main et relativement équilibrée.

Psyonik → Les joueurs qui aiment faire des dégâts de zone et utiliser sans compter les compétences mises à leur disposition seront ravis. Ne convient pas aux joueurs débutants qui n'aiment pas prendre de risque.

Saboteur → Probablement la meilleure classe et la plus équilibrée, qui permet qui plus est de manier deux armes de corps à corps légères à la fois. Idéal pour faire de nombreux dégâts et foncer dans le tas, d'autant plus que les esquives consomment moins d'énergie.

Sentinelle → Parfait pour encaisser les dégâts, mais aucun bonus offensif. Elle conviendra donc à celles et ceux qui savent attendre le moment opportun pour lancer un combo ou utiliser les compétences.

Mercenaire → Une classe à sélectionner si vous êtes adeptes de corps à corps, puisqu'il s'agit de la meilleure dans ce domaine, avec 10 % de bonus sur les dégâts des armes au corps à corps. N'est malheureusement pas disponible pour tous.

Avant de pouvoir véritablement vous lancer dans le grand bain, vous allez devoir personnaliser votre personnage, et choisir certains attributs avant de terminer la création de ce personnage en sélectionnant une classe, parmi six actuellement disponibles. Notez qu'il existe une sixième classe, Mercenaire, qui n'est pas disponible pour tous les joueurs. Cette dernière donne la possibilité de manier deux épées à la fois, et octroie dès le début un katana et des lames courtes Wakizashi aux joueurs. En outre, un bonus de 10 % est attribué aux dégâts faits avec des armes de corps à corps.