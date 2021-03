Biomutant proposera des classes payantes

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



À quelques semaines de sa sortie,, pour celles et ceux qui souhaitent mettre la main dès maintenant sur l'action-RPG ou l'une de ses éditions spéciales. À cette occasion, les bonus de précommande ont été précisés et l'un de ces bonus n'est autre que la classe Mercenaire.Dans un communiqué de presse,. Un choix étonnant, puisque cette classe offrira « une combinaison unique d'avantages », disposant d'une capacité de base permettant de manier deux épées à la fois et est notamment équipée d'un katana classique. Le studio se justifie en expliquant que les joueurs précommandant Biomutant bénéficieront d'une offre « légèrement plus avantageuse ». De ce fait, les joueurs ne précommandant pas le jeu et n'achetant pas le DLC ne pourront pas profiter de la classe Mercenaire, et peut-être d'autres.Néanmoins, si ce n'est la limitation des classes jouables gratuitement,. Il est juste légèrement regrettable de voir qu'un jeu vendu 59,99 euros ne propose pas un contenu complet à tous les joueurs, quels qu'ils soient. Biomutant sera, pour rappel, lancé le 21 mai 2021 sur PC, PS4 et Xbox One. Une vidéo montrant les combats a récemment été publiée