Biomutant proposera au moins une quinzaine d'heures de jeu

Notre estimation pour une traversée de Biomutant en le « rushant » est de 12-15 heures. Cela signifie se concentrer sur l'histoire principale, passer les dialogues, ne pas explorer et ignorer les quêtes annexes. De l'autre côté, nous avons un membre de l'équipe qui joue à Biomutant comme il le fait sur les autres jeux. Il ne l'a pas encore fini, mais en est déjà à 65 heures. Donc ça dépend surtout du type de joueurs que vous êtes.

À l'approche de la sortie de Biomutant , à la fin de ce mois de mai, les développeurs continuent de nous en dire un peu plus, afin que de plus en plus de joueurs soient séduits par ce RPG en monde ouvert. Dernièrement, Stefan Ljungqvist, directeur créatif, a expliqué que la durée de via allait grandement différencier selon le style de jeu,S'il estime qu'un joueur qui rush le jeu, sans s'attarder sur l'exploration ou les quêtes secondaires,, tout au plus, celles et ceux aimant découvrir, explorer, prendre leur temps et finir chaque mission annexe mettront au moins quatre fois plus de temps. Il explique que l'un des développeurs en est actuellement à 65 heures et ne l'a pas encore terminé, ce qui peut nous donner une idée de sa durée de vie.Nous en saurons un peu plus sur la véritable durée de vie de Biomutant d'ici quelques semaines, au moment de sa sortie, qui est, pour rappel, prévue pour le 25 mai 2021. Si vous souhaitez le précommander tout en faisant des économies, notre partenaire