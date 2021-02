Configurations PC Biomutant

Configuration minimale

Système d'exploitation → Windows 7/8.1/10 (64 bit)

→ Windows 7/8.1/10 (64 bit) Processeur → AMD FX-8350 ou Intel Core i5-4690K

→ AMD FX-8350 ou Intel Core i5-4690K Mémoire vive → 8 Go de mémoire

→ 8 Go de mémoire Graphiques → GeForce GTX 960 ou Radeon R9 380

→ GeForce GTX 960 ou Radeon R9 380 DirectX → Version 11

→ Version 11 Espace disque → 25 Go d'espace disque disponible

Configuration recommandée

Système d'exploitation → Windows 10 (64bit)

→ Windows 10 (64bit) Processeur → AMD Ryzen 5 1600 ou Intel Core i7-6700K

→ AMD Ryzen 5 1600 ou Intel Core i7-6700K Mémoire vive → 16 Go de mémoire

→ 16 Go de mémoire Graphiques → GeForce GTX 1660Ti ou Radeon RX 590

→ GeForce GTX 1660Ti ou Radeon RX 590 DirectX → Version 11

→ Version 11 Espace disque → 25 Go d'espace disque disponible

Après avoir partagé sa date de sortie, B, afin que les joueurs puissent savoir à quoi s'attendre avant de l'accueillir dans quelques semaines.Bonne nouvelle ici, puisque le jeu ne demandera pas un ordinateur de dernière génération, bien que celui-ci se doive d'être assez puissant, notamment au niveau du processeur, puisqu'un Intel Core i5-4690K ou équivalent sera nécessaire. Côté carte graphique, une GTX 960 sera demandée, ce qui reste raisonnable, alors que seulement 25 Go d'espace libre feront l'affaire.Pour rappel, Biomutant est un RPG post-apocalyptique dans lequel nous incarnons un personnage (qui pourra être largement personnalisé) lequel tentera de sauver le monde (ou le faire plonger dans le chaos). Au fil du temps, le personnage apprendra de plus en plus de techniques de combat et pourra même recoder sa structure génétique et son apparence pour évoluer, alors que la fabrication sera un point important, notamment pour la création d'armes.Rendez-vous le 25 mai 2021 sur PC, PS4 et Xbox One pour découvrir Biomutant