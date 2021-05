Biomutant : Le narrateur, comment couper le son ?

Couper le son du narrateur dans Biomutant

est une aventure particulière, dans un monde futuriste où le joueur se retrouve vite avec une multitude de tâches à effectuer. Cependant, pour qu'il ne soit pas perdu, les développeurs ont introduit un narrateur qui n'hésite pas à prendre la parole à tout bout de champ, ce qui peut énerver certains joueurs., et même le « yaourt » des personnages.En effet, après plusieurs heures de jeu, vous pourriez trouver les interventions du narrateur peu pertinentes, étant donné qu'il répète souvent la même chose et qu'il lit également les propos retranscrits des personnages, le tout dans un esprit enfantin. Si vous faites partie des personnes qui ne souhaitent plus entendre cette voix off, sachez qu'il est possible de baisser le volume de cette voix,La tâche est assez simple, puisqu'il suffit de vous rendre dans les paramètres de base. Allez ensuite dans « Audio », puis descendez dans la partie « Fréquence ». Vous allez ainsi pouvoir baisser la fréquence à laquelle le narrateur intervient.En mettant le volume du narrateur à 0, vous ne l'entendrez donc plus et pourrez retrouver une sorte de plénitude, qui correspond mieux à l'environnement de. Si vous souhaitez toutefois encore l'entendre un peu, il suffit de baisser la fréquence, sans le mettre à 0. Pas de panique cependant, grâce aux sous-titres, vous ne serez pas perdu et pourrait toujours comprendre l'histoire en général.