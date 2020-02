Biomutant est toujours en développement

Annoncé depuis maintenant presque trois ans, Biomutant donne de ses nouvelles en annonçant que le développement n'était pas pause, et que les développeurs continuaient leur travaille sans relâche.

, développé par le studio indépendant Experiment 101, a été annoncé en août 2017, et n'a donné que très peu de nouvelles depuis. Si nous avons brièvement entendu parler de lui lors de la gamescom 2019,, à tel point que certains se demandaient si le projet était encore d'actualité. Le studio prend les devants et annonce, sur son compte Twitter, que les équipes de développement n'ont « jamais été aussi concentrées ».En effet, le studio indépendant, qui a été racheté par THQ Nordic, explique que le travail pour « terminer un jeu est long, compliqué et imprévisible », d'autant plus pour un jeu tel que, possédant une certaine longueur et amplitude, c'est pourquoi les développeurs ne donnent que très peu de nouvelles informations. L'ensemble des personnes travaillant surfont le nécessaire pour « créer le meilleur jeu [...] aussi divertissant que génial ».Nous apprenons aussi qu', une fois que le studio se sentira « confiant et prêt » pour respecter ladite date. À noter que. De plus, il n'est pas non plus impossible de le voir sortir sur les consoles de nouvelle génération, à savoir la Xbox Series X et la PlayStation 5