Biomutant est-il multijoueur ?

Biomutant a-t-il un mode multijoueur ?

Après de longs mois de silence,est de retour sur le devant de la scène, avec sa sortie ce 25 mai. Cette dernière suscite bien évidemment un vif intérêt de la part des joueurs, étant donné qu'il s'agit d'un jeu attendu par de nombreux joueurs, notamment les amateurs de RPG en monde ouvert.Les futurs joueurs du titre, tout du moins une partie, se demandent s'il est possible d'arpenter le monde post-apocalyptique, mais non moins joli, deavec leurs amis en, chose à laquelle nous allons vous répondre.Malheureusement, la réponse est non., comme de nombreux RPG en monde ouvert, dont Zelda Breath of the Wild ou Skyrim, jeux qui ont inspiré le titre selon Experiment 101.Le fait que l'histoire ait de multiples chemins, en fonction des dialogues et choix fait durant l'aventure est l'une des raisons qui ont poussé les développeurs à faire du jeu quelque chose de totalement solo. Rares sont ces jeux, avec une histoire complexe qui peut varier, à pouvoir être complétés en multijoueur, que ce soit en ligne ou en coopération.Il faudra donc compter sur soi et uniquement sur soi pour venir à bout des nombreuses menaces de. Toutefois, une fois le jeu terminé, si vous souhaitez en profiter un peu plus, vous pourrez le relancer en prenant des choix différents, afin de voir quelles sont les autres possibilités et comment se terminera l'histoire de l'arbre de vie, élément central de l'histoire, que vous soyez du bon ou du mauvais côté.arrive pour rappel ce 25 mai sur PC, PS4 et Xbox One (compatible next-gen).