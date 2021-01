BioMutant devrait arriver en mars 2021, au plus tard

d'ores et déjà le précommander via notre partenaire Instant Gaming

Annoncé il y a trois ans et demi et assez discret depuis,. Si nous avions pu découvrir du gameplay il y a quelques mois, permettant d'avoir un joli aperçu de l'expérience du titre qui était alors dans la phase finale de son développement, nous n'avions aucune fenêtre de sortie, puisque le studio Experiment 101 souhaitait prendre son temps.Il semblerait que nous nous rapprochions d'une annonce en bonne et due forme, puisque dans une interview avec GamesIndustry , Klemens Kreuzer, le PDG de THQ Nordic, qui est en charge de l'édition,, qui se conclut le 31 mars 2021. De ce fait, si le jeu doit voir le jour dans moins de trois mois, nous devrions voir l'actualité autour du RPG post-apocalyptique s'accélérer dans les semaines à venir. Bien entendu, compte tenu de la situation actuelle, les plans peuvent encore changer.Si vous n'avez jamais entendu parler de BioMutant dans lequel nous évoluons dans un vaste monde ouvert, peuplé d'animaux avec une morphologie et comportements humains. Axé RPG, lSa sortie était initialement prévue sur PC, PS4 et Xbox One, mais il se peut que les consoles de nouvelle génération soient maintenant de la partie. Vous pouvez, si vous le souhaitez,