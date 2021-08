Battlefield V gratuit avec Prime Gaming

Comment récupérer Battlefield V gratuitement ?

Cliquer sur Origin, en haut à gauche.

Cliquer sur « Utiliser un code produit »

Entrer le code reçu sur Prime Gaming.

Après avoir offert Battlefield 3, 4 et 1, c'est au tour de sa suite,, pour une durée limitée. Dernier épisode de la franchise (sorti en novembre 2018), nous faisons ici un voyage en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale.Il s'agit d'une offre idéale pour enfin se plonger dans les récits ou le multijoueur, quelques semaines avant l'arrivée de Battlefield 2042 , qui sera lui futuriste.. Pour cela, vous n'avez qu'à vous rendre sur cette page , puis cliquer sur « Récupérer maintenant ». Si vos comptes sont liés, vous obtiendrez un code qu'il faudra entrer sur Origin, le launcher d'Electronic Arts. S'ils ne sont pas liés, il vous sera demandé de le faire, et si vous n'avez pas de compte, vous allez devoir en créer un. Pas de panique, cela ne prend que quelques minutes tout au plus.Pour entrer le code dans Origin, vous devez :Vous avez jusqu'au 1septembre 2021 pour récupérer le code et jusqu'au 30 du même mois pour l'entrer sur Origin, après quoi il sera trop tard. Si, pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas pu prendre part à l'offre, notrePour rappel, un mode solo est disponible danspermettant de prendre part à plusieurs Récits de Guerre inspirés de lieux et événements réels. Le mode multijoueur quant à lui est plus apprécié des joueurs notamment grâce aux vastes cartes et la beauté des paysages. Notez que l'offre nous permet de récupérer l'édition Standard. Tous les DLC supplémentaires ne seront donc pas de la partie.Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu' Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours