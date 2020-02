Battlefield V : MàJ 6.0, tous les détails de la saison 6

La mise à jour 6.0 de Battlefield V, apportant la saison 6 et ses nouveautés, est désormais disponible. Retrouvez dans notre article toutes les informations à retenir sur celle-ci.

Comme prévu, laa été déployée ce 4 février dans la matinée, sur toutes les plateformes. Celle-ci pèse environ 9 GO au téléchargement et a pour but d'implanter« Dans la jungle », qui sera lancée ce 6 février. En attendant, la mise à jour a pour but de corriger quelques problèmes, mais aussi quelques ajustements, tout en rendant disponible la nouvelle carte Ainsi, du côté des véhicules, nous pouvons noter que la portée des AA et AT HMG a été augmentée, et que le Panzer AT a maintenant systématiquement 4 obus. Les armes, à l'instar des véhicules, ne connaissent pas moult changements, mais nous pouvons tout de même signaler la vitesse du Ross Rifle et du Type 99 augmenter, passant de 600 à 750. Les développeurs notent qu'une mise à jour plus importante concernant les armes sera prochainement déployée. Pour ce qui est des corrections de bugs, vous pouvez les retrouver ici Si la carteest, d'ores et déjà, disponible en jeu, il faudra patienter jusqu'au jeudi 6 février pour prendre part aux, et découvrir les nouveautés qui vont avec, comme, que nous vous avions détaillé à cette adresse lors de l'annonce.Finalement, de nouveaux Élites sont disponibles, le premier, Misaki Yamashiro, sera débloqué à partir du niveau 40, et a été présenté par l’intermédiaire d'une bande-annonce. Deux autres pourront être récupérés.est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant des économies, notre partenairele propose sur :