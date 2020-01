Après le chapitre 5 et la Guerre du Pacifique, place à la jungle de cette même région pour un chapitre 6 riche en nouveautés.

Nouvelle carte Îles Salomon

Nouvelles armes et gadgets

Armes FM Type 11 et Fusil à pompe Model 37 pour la classe Soutien. Carabine M2 (maniable et automatique) pour la classe Assaut.

Gadgets Le bazooka M1A1 pour la classe Assaut; La mine lunge dévastatrice, disponible pour les deux classes.



Electronic Arts et DICE ont partagé ce mardi 28 janvier les, qui restera localisée dans le Pacifique, mais s'enfoncera, cette fois-si, dans les terres hostiles.Comme prévu, une nouvelle carte sera implantée par l'intermédiaire de cette mise à jour.sera donc le nouveau champ de bataille entre les Américains et Japonais. Que vous soyez dans l'un ou l'autre des camps, l'environnement sera très important, et si vous n'arrivez pas à en profiter, il pourrait se retourner contre vous. Les paysages comporteront différentes rivières et marais, rendant difficiles certains déplacements, sans oublier la densité de la jungle. Comme l'expliquent les développeurs,Qui plus est, elle est particulièrement bien adaptée pour le mode Percée.La carte ne sera pas la seule nouveauté dans cette mise à jour,. De plus, deux nouveaux gadgets seront disponibles.Naturellement, ces cinq objets étant des récompenses de chapitre,, à condition de débloquer l'EXP nécessaire pour les débloquer. Finalement, EA et DICE ont indiqué que trois nouveaux Élites seront lancés avec le chapitre 6.Pour l'occasion, une bande-annonce, mettant en avant toutes les nouveautés, a été mise en ligne ce 28 janvier. Battlefield V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant des économies, notre partenairele propose sur :