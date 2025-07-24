Battlefield 3 aurait pu être un MMO : découvrez l'étonnante histoire derrière sa campagne solo



le 24 juillet 2025 à 16h07 Publié par Corentin Rimbert le 24 juillet 2025 à 16h07

Battlefield 3 reste aujourd'hui encore gravé dans la mémoire des joueurs, en particulier grâce à sa campagne solo emblématique. Pourtant, ce mode solo aurait pu être radicalement différent : initialement, DICE envisageait en effet de faire de Battlefield 3 un véritable MMO, avant que l'équipe derrière Bad Company 2 ne reprenne le projet en main.