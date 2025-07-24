Battlefield 3 aurait pu être un MMO : découvrez l'étonnante histoire derrière sa campagne solo

Battlefield 3 reste aujourd'hui encore gravé dans la mémoire des joueurs, en particulier grâce à sa campagne solo emblématique. Pourtant, ce mode solo aurait pu être radicalement différent : initialement, DICE envisageait en effet de faire de Battlefield 3 un véritable MMO, avant que l'équipe derrière Bad Company 2 ne reprenne le projet en main.
« Project Venice », le Battlefield MMO abandonné par DICE
Selon une récente interview de David Goldfarb
avec Noclip
, vétéran de DICE ayant travaillé sur Bad Company et Bad Company 2, Battlefield 3 devait initialement prendre une toute autre forme
. Sous le nom de code « Project Venice »
, ce jeu était conçu comme une expérience massivement multijoueur inspirée des MMO. Le projet, pourtant développé durant plusieurs années, n'a jamais véritablement trouvé sa voie :
C'était plus proche d'un MMO, en réalité, mais le projet n'a jamais réussi à se stabiliser côté design, ce qui a finalement conduit à son abandon.
Bien que les détails précis sur cette version MMO de Battlefield
soient rares, on peut aisément imaginer un univers en ligne persistant
, bien différent des FPS traditionnels auxquels la série nous a habitués.
Des restes du MMO réutilisés pour la campagne solo
Lorsque Project Venice fut définitivement abandonné, EA et DICE décidèrent de revenir à une formule plus traditionnelle pour Battlefield 3, mettant l'accent sur un gameplay solo et multijoueur compétitif capable de rivaliser directement avec Call of Duty. C'est à cette époque que l'équipe derrière Bad Company 2, menée par David Goldfarb, fut appelée en renfort pour créer un jeu complètement différent.
Malgré ce changement de direction, des éléments issus du projet MMO furent intelligemment récupérés et intégrés dans la campagne solo. Et Battlefield 3 reste d'ailleurs, à date, l'un des meilleurs épisodes de la sage, et reste encore aujourd'hui très apprécié.
La mission emblématique à Paris issue du projet annulé
Parmi ces éléments réutilisés figurait une carte complète de Paris
, déjà entièrement modélisée pour le MMO annulé. David Goldfarb explique avec humour :
On avait tous ces assets restants de Venice. L'un d'eux était Paris. On s'est demandé : « Qu'est-ce qu'on va faire de Paris ? » Puis finalement, on s'est dit qu'on devait absolument créer une mission solo là-bas.
Cette réflexion donna naissance à la célèbre mission « Camarades », durant laquelle les joueurs incarnent des Spetsnaz russes opérant en plein cœur de la capitale française. Un choix audacieux, puisque David Goldfarb insista fermement pour que toute la mission soit doublée en russe, ajoutant une touche réaliste et immersive : « La mission devait absolument être en russe. Pas question de faire quelque chose de faux ou superficiel. Toute la mission devait être authentique.
»
Le développement mouvementé, une constante chez Battlefield
Si l'on attend aujourd'hui impatiemment Battlefield 6
, cet épisode insolite dans la création de Battlefield 3 rappelle à quel point le développement d'un jeu vidéo peut être complexe et semé d'embûches, avec de nombreux changements en cours de route. Aujourd'hui encore, en 2025, comme en 2011, les studios doivent souvent prendre des décisions drastiques pour assurer la qualité finale d'un jeu.
Finalement, ce qui aurait pu être un MMO expérimental est devenu l'un des FPS les plus marquants de son époque
, rappelant aux joueurs que l'histoire d'un jeu peut être aussi fascinante que le jeu lui-même.
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