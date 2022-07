Battlefield 3 : Le « Reality Mod » arrive le 17 juillet avec de nombreuses améliorations

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Disponible depuis la fin d'année 2011,. Malgré le temps qui passe, il reste très joué et possède une communauté très investie. D'ailleurs, depuis plusieurs années, une équipe de développeurs œuvre pour nous proposer un mod spécial, apportant une multitude d'améliorations à la partie multijoueur.Nommé Reality Mod,, comme viennent de le révéler les personnes ayant travaillé dessus.. Bien évidemment, le côté visuel a également été revu, pour proposer des graphismes un peu plus jolis, dans la mesure du possible. Enfin, l'objectif est de proposer des serveurs pouvant accueillir 100 joueurs.Vous l'aurez compris,. Le tout pourra être testé dès ce 17 juillet, par tous les possesseurs d'une version PC (Origin) de BF3. D'ailleurs, notez que ce mod sera soutenu pendant quelque temps, puisque les développeurs ont déjà prévu d'ajouter du contenu et des améliorations après la sortie de la version stable. Mais la feuille de route ne sera disponible que plus tard.Une occasion parfaite pour se replonger dans l'un des FPS phare de ces dernières années. Tous les détails pour installer et profiter de ce mod, qui a été développé durant sept années, se trouvent sur le site officiel