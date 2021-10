Gotham Knights : Un trailer et un making-off dédiés à la Cour des Hiboux dévoilés

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Dans le cadre du DC FanDome, Warner Bros. Games et DC ont dévoilé undans lequel nous en apprenons plus sur la Cour des Hiboux.Dans la vidéo que vous pouvez visionner ci-dessus, Oswald Cobblepot, plus connu sous le nom du Pingouin, décrit les agissements de cette société secrète, qui fera office d'antagoniste principal. Composée des familles les plus influentes de Gotham City, la Cour des Hiboux surveille la ville dans l'ombre depuis des années. Après la mort de Batman, seuls Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin sont en mesure de lutter pour empêcher ce prédateur de dominer la ville.Mis à part ce trailer, nous avons également pu profiter d'un Behind the Scenes , lui aussi dédié à la Cour des Hiboux, dans lequelconcernant les différents défis et opportunités créatives qu'apportent la création d'un tel jeu vidéo.Malgré ces informations, somme toute intéressantes,n'a été divulguée. Dans l'attente de plus de détails, nous savons pour l'instant que Gotham Knights sera disponible sur