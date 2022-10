Gotham Knights : Quelle est sa durée de vie ?

Combien d'heures pour terminer Gotham Knights ?

Quête principale → Entre 15 à 20 heures.

→ Entre 15 à 20 heures. Quête principale + missions annexes → Plus de 20 heures.

→ Plus de 20 heures. Terminer le jeu à 100 % → Plus de 35 heures.

Gotham Knights, développé par WB Games Montréal et édité par Warner Bros. Interactive, est sorti le 21 octobre 2022 sur les dernières consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC (via Steam et l'Epic Games Store). Les joueurs et les joueuses, désirant se plonger dans les aventures de la Batman Family, se demandent combien d'heures pour terminer Gotham Knights. Étant donné que chaque joueur a sa propre manière de jouer, il est parfois difficile d'estimer la durée de vie d'un jeu. Néanmoins, grâce aux différents retours, nous pouvons donner une estimation. Dans le cas de Gotham Knights, notons que le temps de jeu nécessaire à la complétion du titre varie en fonction du mode de difficulté choisi ou encore de vos objectifs personnels (simplement finir le jeu, accomplir la quête principale et des missions annexes, avoir le Platine/100 %). Mais aussi si vous comptez parcourir l'aventure avec tous les personnages jouables et si vous jouez en coopération. Néanmoins, vous pouvez retrouver, ci-dessous, une estimation de la durée de vie de Gotham Knights. Notez également que l'heure peut varier si vous avez davantage tendance à explorer chaque niveau ou, contrairement, à rusher la quête principale. Pour rappel, et comme dit précédemment, sur Gotham Knights, nous incarnons les quatre justiciers suivants : Red Hood, Nightwing, Batgirl et Robin. Suite à la mort tragique de Batman, ces derniers se doivent de protéger la population de Gotham City. Ce qui les amènera à affronter de nombreux Vilains emblématiques, comme Mr. Freeze, la Cour des Hiboux ou encore Harley Quinn. Gotham Knights est disponible sur PS5, Xbox Series et PC (notamment via Steam et l'Epic Games Store).