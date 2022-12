Gotham Knights : Les modes de jeu « Assaut Héroïque » et « Confrontation » sont disponibles

Gotham Knights se dote des modes « Assaut Héroïque » et « Confrontation »

, développé par WB Games Montréal et édité par Warner Bros. Interactive Entertainment, est arrivé le 21 octobre 2022 sur PS5, Xbox Series et PC. Une mise à jour a récemment été déployée sur le soft. Celle-ci ajoute deuxLes joueurs et les joueuses possédant Gotham Knights peuvent dès à présent, et donc après avoir téléchargé ladite mise à jour, découvrir, intitulésetoffre de lajusqu'à. Dans ce mode coopératif en ligne, nous sommes amenés à explorer, à plusieurs, les « profondeurs de Gotham City », mais aussi à « affronter des ennemis et relever des défis à travers 30 étages remplis d'action ». Assaut Héroïque introduit également, soit Starro Le Conquérant, et est accessible après avoir débloqué le dossier 05 de la campagne principale.est un autre mode de jeu coopératif (jusqu'à deux joueurs) nous invitant à combattre des « versions survoltées des principaux super-vilains DC du jeu : Mister Freeze, Harley Quinn, Gueule d'Argile et Talia al Ghul ». C'est ainsi l'occasion pour les joueurs de récupérer, soient « des nouveaux plans d'équipement légendaires, des combinaisons uniques et des coloris pour le Batcycle ». Notons que pour accéder à ce contenu, il convient d'avoir vaincu lesdits vilains, dans le jeu de base.Pour rappel, Gotham Knights est disponible sur PS5, Xbox Series et PC.