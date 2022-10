Gotham Knights : Heure de sortie en France

Heure de sortie de Gotham Knights en France

PC → le 21 octobre, à 19h.

PS5 & Xbox Series → le 21 octobre, à 1h.

Your first night in Gotham begins soon. #GothamKnights will launch on a rolling basis starting at midnight in your region on October 21st, 2022. pic.twitter.com/NcZdGhp3y3 — Gotham Knights (@GothamKnights) October 19, 2022

, développé par WB Games Montréal et édité par Warner Bros. Interactive Entertainment, s'apprête à débarquer sur les nouvelles consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC. Plutôt attendu par les joueurs et les joueurs, certains d'entre eux se demandent àils pourront, narrées dansRappelons, pour commencer, que Gotham Knights sort le 21 octobre prochain. C'est via une récente publication sur Twitter que WB Games Montréal et Warner Bros. Interactive Entertainment ont dévoilé, et ce sur les différentes plateformes de jeu.Ainsi, comme vous pourrez le constater grâce aux informations disponibles ci-dessous, tous les joueurs et les joueuses ne sont pas logés à la même enseigne car Gotham Knights ne se rendra pas disponible à la même heure, en fonction de la plateforme utilisée. Celles et ceux étant surdevront attendre, pour jouer à Gotham Knights. En revanche, les joueurs étant sur(PS5, Xbox Series) pourront se plonger dans cette nouvelle aventure aux côtés de la Batman Family, dès, le même jour. Pour récapituler, voici les différentesRendez-vous doncpour découvrir Gotham Knights. À cette date, le jeu sera à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC (notamment via Steam et l'Epic Games Store). Si vous êtes intéressé par le titre, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose la version PC à moindre coût :