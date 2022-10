Gotham Knights : Carte (map) interactive

Carte interactive de Gotham Knights

Meilleure carte interactive de Gotham Knights → mapgenie.io

est un action-RPG développé par WB Games Montréal et édité par Warner Bros. Interactive Entertainment. Le titre nous permet d'incarner l'un des justiciers suivants : Red Hood, Batgirl, Robin et Nightwing. À la suite de la mort de Batman, ces derniers doivent protéger la population de Gotham City, ce qui les amène à affronter de nombreux ennemis et parcourir les différents quartiers de ladite ville.Proposant également des activités secondaires et de multiples collectibles à récupérer, il peut être assez difficile de les trouver. De fait, pour gagner de précieuses minutes, nous vous conseillons d'utiliserComme nous vous le disions,vous invite à réaliser diverses activités annexes et à récupérer de nombreux collectibles, tels que les batarangs, les Streets Arts, et bien d'autres choses. Durant les premières heures de jeu, il peut être assez difficile de déceler leur position, c'est pourquoi l'aide d'uneest évidemment la bienvenue.Grâce à cette, qui vous propose une vision d'ensemble de tous les quartiers de Gotham City, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sur cette, nous pouvons effectivement afficher ou masquer différents éléments du jeu. En d'autres termes, si vous êtes un peu perdu et que vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous tourner vers cette, qui devrait vous faire gagner un temps non négligeable dans vos recherches.Vous pourrez utiliser la barre de recherche pour localiser quelque chose en particulier, ou sélectionner un type de collectible ou un lieu via un menu se trouvant sur la partie gauche de l'écran. Comme vous aurez l'occasion de le voir, celui-ci est assez complet.En bref, si vous faites partie des joueurs désireux de ne pas perdre trop de temps en recherchant certaines choses, ou que vous avez tout simplement oublié où trouver tel ou tel élément,, laquelle reste, comme nous vous le disions, la plus complète à l'heure actuelle.Pour rappel,est disponible sur PS5, Xbox Series et PC (notamment via Steam et l'Epic Games Store). Si vous êtes intéressé par le titre, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose la version PC à moindre coût :