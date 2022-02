Batman: Arkham Collection : Un leak suggère son arrivée sur Nintendo Switch

PC Édition Standard → 4,79 € au lieu de 59,99 €, soit 92 % de réduction.



Batman fait partie de l'un de ces justiciers de chez DC Comics qui a le droit à un univers étendu. En plus des comics, il y a eu plusieurs films et jeux vidéo Batman. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, les joueurs avaient pu mettre la main sur une édition physique et/ou numérique de Batman: Arkham Collection sur PS4 et Xbox One.C'est la rumeur du week-end :En effet, les journalistes Video Games Chronique ont aperçu , il y a quelques heures, une page chez un revendeur français, soit WTTT , concernant ce portage. Si elle n'est plus disponible à la consultation ( mais sa version cache l'est encore ), à l'heure actuelle,. Elle serait fixée au 31 août de cette année. Par ailleurs, c'est le revendeur WTT qui avait déjà fait fuiter la sortie desur Nintendo Switch, en 2019, avant son annonce officielle. La rumeur pourrait donc être avérée.Il faudra donc attendre une communication officielle de leur part pour en avoir le cœur net. Pour rappel, Batman: Arkham Collection comprend les jeux suivants : Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City et, sortis entre 2009 et 2015.Vous pouvez vous procurer cette collection, en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire, Instant Gaming :