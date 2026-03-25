AZUR, le FPS français qui réinvente la survie avec des combats nerveux sous le soleil de Marseille



le 25 mars 2026 à 18h00 Publié par Corentin Rimbert le 25 mars 2026 à 18h00

Le studio marseillais KADES a dévoilé AZUR, un jeu de tir et de survie nerveux qui se démarque par son cadre ensoleillé. Fini les environnements grisâtres, direction une île méditerranéenne fictive pour des affrontements intenses où chaque balle compte, le tout développé par une petite équipe française passionnée.