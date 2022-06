gamescom 2022 : Ubisoft confirme sa présence

See you at @gamescom!



August 24-28, stay tuned for more news... pic.twitter.com/lPQDovmc1e — Ubisoft (@Ubisoft) June 27, 2022

L'E3 et la gamescom. Voilà deux événements très attendus par les joueurs et les joueuses, chaque année. Malheureusement, en 2022, l'E3 n'aura pas lieu. En revanche, la gamescom sera bien au rendez-vous. L'événement est prévu du 24 au 28 août. L'Opening Night Live se déroulera, quant à lui, le 23 août.Dernièrement, nous avons appris que PlayStation , Nintendo et Activision Blizzard ne participeront pas à l'édition 2022 de la gamescom. Ces deux premiers ont, probablement, prévu leur(s) propre(s) événement(s), sous la forme de Nintendo Direct et State of Play/PlayStation Showcase. Si un Nintendo Direct est prévu pour le mardi 28 juin, PlayStation n'a pas annoncé de State of Play ni de PlayStation Showcase, pour le moment.Or, les joueurs et les joueuses pourront compter sur la présence de nombreux autres studios de développement et éditeurs, lors de la gamescom 2022. C'est le cas, notamment, d'. En effet, le studio à l'origine de la licence, entre autres, a, récemment,, via son compte officiel Twitter.

À l'heure actuelle, nous ne savons pas encore quels sont les jeux Ubisoft prévus pour l'Opening Night Live de cette année. Il y a peu de chances qu'un prochain opus Assassin's Creed soit dévoilé à ce moment-là puisque Ubisoft a organise un événement pour discuter du futur de la licence, en septembre. Il se pourrait que nous ayons des nouvelles de Skull & Bones, du remake de Splinter Cell ou encore de Beyond Good Evil 2. Or, rien n'est moins sûr à l'heure actuelle.

Afin de savoir ce que nous réserve Ubisoft pour les prochains mois, il faut faire preuve d'un peu plus de patience et attendre la gamescom 2022. Rendez-vous donc dès le 23 août.