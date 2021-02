Assassin's Creed Valhalla : Ubisoft a prévu un soutien post-lancement colossal

PC Édition Standard → 38,15 € au lieu de 60 €

Xbox One Édition Standard → 44,99 € au lieu de 70 €



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Depuis la sortie d'en novembre 2020,, avec notamment l'arrivée de la saison de Yule, tout en précisant que d'autres arriveront au fil de l'année.Lors de l'appel aux investisseurs du troisième trimestre . Odyssey a en effet de bénéficié de nouveaux contenus assez régulièrement, même plus de 18 mois après qu'il ait été lancé.pour Assassin's Creed Valhallaafin de maintenir un certain dynamisme. Il en a également profité pour déclarer que. Cette nouvelle n'est pas vraiment étonnante lorsque nous savons que Valhalla s'était vendu à plus de 1,7 million de copies lors de son lancement en novembre dernier.Par ailleurs, le titre viking a d'ores et déjà, dont une intitulée « La colère des Druides » qui sera disponible durant le printemps prochain, suivi de « Le Siège de Paris ».est, pour rappel, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :