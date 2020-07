De longues semaines après son officialisation, la sortie d'Assassin's Creed Valhalla est enfin précisée.

Assassin's Creed Valhalla partage sa date de sortie

Annoncé d'une manière originale à la fin du mois d'avril, seules de légères informations avaient depuis été communiquées. Ubisoft a rectifié le tir ce 12 juillet lors de son événement estival remplaçant l'E3, en partageant une nouvelle vidéo et une date de sortie.Marquez donc d'une crois la date du 17 novembre dans vos agendas, puisque le nouveau titre de la franchise, le vingtième en comptabilisant les épisodes secondaires et mobiles, arrivera sur PC, PS4 et Xbox One à ce moment. Il sera également lancé sur les consoles next-gen dès lors qu'elles seront disponibles.Encore quelques mois de patience donc. Son périple le fera notamment voyager en Angleterre, avec comme but ultime de rejoindre. Durant son périple, il croisera plusieurs figures historiques, à l'image d'Alfred le Grand.Pour l'occasion, de nouvelles images ont été partagées dans une magnifique bande-annonce.est donc attendu le 17 novembre sur PC, PS4 et Xbox One.