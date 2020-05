Assassin's Creed Valhalla sera un jeu solo avec « des composants multijoueur », et est en développement depuis deux ans

De nombreuses informations ont été données quant à Assassin's Creed Valhalla, fraîchement dévoilé. Outre le fait qu'il s'agisse d'un jeu solo, nous avons également appris qu'il était en développement depuis plus de deux ans.

Valhalla est un jeu solo avec de nombreux composants multijoueur, disponibles en ligne, pour encourager les joueurs à partager leur progression et leur créativité.

Suite au lever de rideau fait sur, Ubisoft a partagé quelques informations sur ce dernier. Certaines d'entre elles proviennent d'un échange entre nos confrères d' Eurogamer et de Julien Laferrière, producteur principal.Ce dernier a en effet expliqué, comme il fallait s'y attendre, que, comme le veut la tradition de la licence. Néanmoins, à l'instar d'un certain Death Stranding,, permettant aux joueurs de partager, entre autres, quelques une de leurs créations.D'ailleurs, nous pouvons voir dans la bande-annonce que les joueurs seront capables de faire des raids, pour attaquer certains villages par exemple, et ceux-ci pourront également être partagés en ligne.Finalement, nous apprenons quepar les équipes en charge du développement d'Origins, mais aussi Black Flag (Ubisoft Montreal). Une information qui résonnera comme une bonne nouvelle pour les amateurs de la franchise, qui attendent beaucoup de ce nouvel opus.En attendant d'avoir de plus amples informations, notamment du gameplay et une date de sortie précise, nous rappelons quesera disponible sur PC, via l'Epic Games Store et Uplay, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X en fin d'année 2020.