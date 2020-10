Assassin's Creed Valhalla : Ravensthorpe, la base principale, détaillée avec de nouvelles informations

Une base en perpétuelle évolution

Amélioration des différents bâtiments

De nouveaux arrivants

Outre le story trailer dans lequel nous avons appris la présence du frère d'Eivor, mais également celle de la future confrérie des Assassins, grâce à nos confrères d' Eurogamer , nous avons désormais de. Nommé, son fief évoluera au fil de l'histoire, permettant l'accès à de nouvelles options et compétences.Au commencement,, abritant quelques tentes de nos chers Vikings., permettant notamment les améliorations d'armes. Ensuite,pourront être débloquées, avec la possibilité d'acheter un cheval, mais aussi les entraînements et la personnalisation. Par la suite, d'autres bâtiments seront disponibles commepour certains personnages.Aussi,, ce dernier permettant la préparation de quelques potions, qui emmèneront notre protagoniste à une autre époque...Si la base d'Eivor permettra de s'agrandir avec l'arrivée de plusieurs nouveaux bâtiments,. Pour ce faire. Cette dernière est la chef des chantiers, et demandera l'apport de plusieurs ressources afin que la base et les bâtiments se développent. Pour cela,que proposeraEn plus de l'agrandissement de la base d'Eivor,. Ils permettront l'ajout de nouvelles interactions, et Eivor devra parfois calmer les choses entre les différents PNJ afin que la cohabitation se passe correctement. Selon les développeurs, les joueurs passeront souvent plusieurs heures loin de la colonie, et le retour à celle-ci reflètera le passage du temps. Les personnages auront de nouveaux conflits, de nouvelles histoires à partager, de nouvelles branches de questlines à aborder, et bien plus encore.. Toujours selon les développeurs,dans l'histoire de Valhalla et sera dirigé par un Assassin Hidden One nommé Hytham. Si ces derniers trouvent refuge chez Eivor,Pour rappel, Assassin's Creed Valhalla sera disponible le 10 novembre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.