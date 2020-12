Assassin's Creed Valhalla propose du contenu Prime Gaming

Récupérer le pack de la dynastie carolingienne dans Assassin's Creed Valhalla

Depuis son lancement, Assassin's Creed Valhalla a su séduire de nombreux joueurs malgré les critiques. En effet, le titre développé par Ubisoft connaît quelques problèmes, dont certains ont été apportés avec la dernière mise à jour en date... Cependant, cela n'empêche pas les joueurs de profiter du titre et de ses magnifiques paysages,, même si aucun chiffre concernant le nombre de copies vendues n'a été partagé.Si vous faites partie de ces joueurs qui possèdent un abonnement au service Prime d'Amazon, sachez que vous allez pouvoir profiter de quelques bonus gratuitement, grâce à Prime Gaming. Il est en effet possible de mettre la main sur, comprenant plusieurs éléments cosmétiques. Parmi eux, nous retrouvons un ensemble d'équipement, une monture, un skin de corbeau, un bouclier, une arme, un ensemble de skins navals et un ensemble d'accessoires navals, selon la description sur Prime Gaming.Pour le récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre à cette adresse et cliquer sur « Récupérer maintenant ». Il vous sera demandé de lier vos comptes, si ce n'est pas déjà fait, pour que le pack se retrouve dans votre inventaire. Il est possible qu'à l'avenir Amazon et Ubisoft réitèrent leur partenariat pour offrir aux joueurs de nouveaux cosmétiques.est, pour rappel, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :