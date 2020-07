Assassin's Creed Valhalla possédera 25 archétypes d'ennemis différents

Assassin's Creed Valhalla continue de se dévoiler peu à peu. Désormais, nous savons que ce titre possédera un panel d'ennemis très varié.

Des ennemis aux méthodes différentes

Les Vikings pouvaient être brutaux, mais étaient aussi des combattants polyvalents, et cela se reflète dans la grande variété d'armes, le double maniement, et les styles de jeu disponibles pour le joueur.

Eivor devra faire face à une grande variété d'ennemis. Non seulement Assassin's Creed Valhalla présente 25 archétypes d'ennemis différents, mais nous avons également mis en place un système de défense, afin que les joueurs puissent profiter des points faibles des ennemis pour les mener à des fins brutales.

C'est lors de l'que les joueurs ont pu découvrir pour la première fois des images de gameplay d'Assassin's Creed Valhalla dignes de ce nom. Si, nous apprenons également quC'est dans une récente interview accordée à GamingBolt que. Ainsi, nous apprenons que l'équipe de développement a tenu à. Le but était pour ce titre de retransmettre ce caractère violent.. De plus, ces derniers pourront se battre en utilisant des objets se trouvant dans l'environnement, tandis que d'autres parviendront à s'adapter aux méthodes d'attaques de notre héros, Eivor, et pourront ainsi mieux se défendre.Si nous savons désormais que chaque type d'ennemis possédera ses propres techniques de combat et de défense,. Ils posséderont tous une personnalité bien distincte durant les phases de combat, et les joueurs auront affaire soit à des ennemis intimidés par Eivor, ou au contraire à des ennemis bien déterminés à en finir avec lui.Pour rappel, Assassin's Creed Valhalla sera disponible le 17 novembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One.