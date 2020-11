Assassin's Creed Valhalla possède une mission secrète en référence à Death Stranding

La mission secrète Death Stranding dans Assassin's Creed Valhalla

Assassin's Creed Valhalla est sorti, à deux jours près, un an après l'un des jeux les plus attendus de 2019, Death Stranding . Si l'œuvre d'Hideo Kojima a plus ou moins marqué les esprits selon les joueurs,Peu de joueurs ont malheureusement remarqué l'easter egg, et le studio a donné quelques précisions à Kotaku sur la mission en question, qui est donc désormais un peu moins secrète.Pour découvrir cette petite mission,. Lorsque cela est fait, vous n'avez qu'à vous rendre dans ce lieu, et découvrirezVous apprendrez alors que les personnes figurant sur cette liste ne sont pas venues chercher leurs objets, lesquels se trouvent aussi derrière la boutique. Yanli vous demandera alors si vous souhaitez leur livrer leur « colis ».Vous pourrez alors vous saisir de chaque objet à livrer, à pied ou en bateau, vous promettant un voyage long et solitaire,. Les joueurs effectuant cette mission auront également la possibilité de découvrir de nouveaux paysages, qu'ils n'auraient peut-être pas traversés dans cette mission. Assassin's Creed Valhalla est, pour rappel, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.