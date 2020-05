Assassin's Creed Valhalla partage ses premières images de gameplay

Quelques jours seulement après l'annonce de Assassin's Creed Valhalla, les premières images de gameplay, sur une console next-gen qui plus est, sont là.

En tant que développeurs, il est toujours très excitant de pouvoir travailler sur de nouvelles consoles, car cela nous offre de nouvelles opportunités pour exprimer notre vision créative. La franchise Assassin’s Creed s'est toujours efforcée d'explorer les possibilités offertes par les nouvelles technologies et d'exploiter les capacités des nouvelles consoles afin d’offrir aux joueurs l'expérience de jeu la plus immersive possible. Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec Microsoft pour le lancement d’Assassin’s Creed Valhalla sur la Xbox Series X.

Microsoft avait annoncé que du gameplay deserait partagé à l'occasion de sonce 7 mai. L'éditeur n'a ainsi pas manqué au rendez-vous, et a levé le voile sur l'aperçu in-game de ce nouvel épisode.Comme nous pouvons le voir,a su parfaitement exploiter les composants présents sur la nouvelle console de Microsoft, dans le but d'explorer, les deux principaux lieux de. Nous apprenons également que les développeurs ont tenté deafin de faciliter l'immersion dans cette nouvelle aventure. Ashraf Ismail, Directeur Créatif d’Assassin’s Creed Valhalla, a d'ailleurs tenu à s'exprimer sur les possibilités qu'offre la Xbox Series X.Qui plus est, sachez queproposera la fonctionnalité Smart Delivery, permettant de l'acheter qu'une seule fois, mais d'y jouer sur Xbox One ou Xbox Series X.Pour le moment, aucune date de sortie n'a été communiquée pour, qui est toujours attendu en fin d'année 2020 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X.