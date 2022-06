Assassin's Creed Valhalla : MàJ 1.5.3, les détails

Mise à jour 1.5.3 d'Assassin's Creed Valhalla NOUVEAU CONTENU Ajout de l'ensemble Bifrost au jeu. Le bouclier scintillant et la hache irisée ont été taillés dans le même cristal que celui employé pour bâtir le Bifrost, le pont arc-en-ciel d'Asgard. Disponible gratuitement au magasin de l'Animus du 28 juin au 26 juillet.

CORRECTIONS DE BUGS ET AMÉLIORATIONS EXTENSION 3 : L'AUBE DU RAGNARÖK QUÊTES, ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS ANNEXES Corrections apportées Brudd coincé hors de la carte durant Cadeau à la divinité .

. Immobilité de Brudd durant Cadeau à la divinité après un chargement de sauvegarde.

après un chargement de sauvegarde. Disparition de marqueur et d'objectif en cas d'ouverture par le joueur du menu de pause alors que commence la dernière scène de dialogue avec Brudd.

Décalage de caméra visible au début de la scène de dialogue avec Ivaldi en lieu sûr durant La crypte des Anciens .

. Impossibilité de progresser après avoir parlé à Ivaldi dans La crypte des Anciens .

. Longue transition entre la fin du combat avec Eysa et la scène de dialogue suivante dans La fille du seigneur de la guerre . Le combat a été dur, il faut reprendre son souffle.

. Le combat a été dur, il faut reprendre son souffle. Impossibilité pour le joueur de se déplacer après ouvert une des portes déverrouillables du château de Sinmara ( L'orgueil des Æsir ).

). Déplacement rapide verrouillé si le joueur n'a pas entièrement terminé l'événement Graine de Travi. Impossibilité d'interagir avec Banski dans l'événement Pas aujourd'hui, Jötun. UNIVERS Corrections apportées Demande d'aide de l'équipage au joueur afin de fouiller et attaquer alors que l'attaque n'est pas achevée. "Une attaque, c'est bien, mais deux, c'est mieux."

Divers comportements incorrects d'IA. ARÈNE DE VALKYRIE Corrections apportées Blocage du joueur sous terre en cas de mort avant d'avoir atteint l'écran de fin.

Apparition de cadavres de PNJ lors du chargement de la sauvegarde automatique d'un récit nouvellement entamé.

Absence d'apparition de l'ours des eaux bleues et passage du récit Rencontre ursine glaciale du chapitre 1 au chapitre 2.

du chapitre 1 au chapitre 2. Arrêt des attaques du lynx contre le joueur dans le récit Les métamorphes de légende .

. Fonctionnement incorrect des animations d'achèvement lors de la première vague de lynx. GRAPHISMES, AUDIO ET ANIMATION Corrections apportées Nom d'Eivor mentionné par des alliés à la place de Havi dans certains lieux.

Décalage d'animation lors de l'exécution du coup d'achèvement sur un Massacreur avec hache danoise et atgeir.

Tenue d'arme incorrecte par les porteurs de cendres après leur réanimation. Un singulier manque de discipline.

Absence d'armement des PNJ ranimés après départ et retour à leur emplacement.

Divers problèmes de coincement de Havi dans une animation de chute libre et/ou de désynchronisation. INTERFACE UTILISATEUR/HUD Corrections apportées Ligne de stat de blocage absente de la page de l'inventaire pour le bouclier Garde du Père-de-toute-chose.

Message incorrect de fin d'autel en Angleterre après avoir terminé l'extension L'Aube du Ragnarök. ASSASSIN'S CREED VALHALLA UNIVERS Correction apportée Disparition d'herbage/feuillage à l'approche du personnage du joueur. ARSENAL Corrections apportées Fonctionnalité de paquetage de l'arsenal indisponible après avoir voyagé au Svartalfheim.

Paquetages indisponibles dans les mondes mythiques. DÉFI DE MAÎTRISE Corrections apportées Pondération de niveau utilisant automatiquement la valeur Plus élevé en cas de participation à un quelconque Défi de maîtrise.

Long chargement en cas de rechargement ou de sortie d'un Défi.

Réapparition de l'arc feuille et de la serpe de grand corbeau à la boutique de Hilderan après avoir mené à bien la quête d'introduction de L'Aube du Ragnarök.

Argent insuffisant pour acheter tous les ensembles des marchandises de Hilderan.

Défi d'Uffentune : éléments de Défi de maîtrise présents hors de l'épreuve.

Épreuve du Corbeau de la cachette d'Anderitum : impossibilité de récupérer la clé du Farbjoedhr en cas d'acquisition antérieure et de redémarrage de l'épreuve sans avoir déverrouillé la porte de la cellule. QUÊTES, ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS ANNEXES Corrections apportées Inaction des PNJ ennemis et alliés durant la quête La fin d'un royaume (Hamtunscire). RÉCITS ENTRECROISÉS D'ASSASSIN'S CREED Corrections apportées Indication d'erreur de service en ligne en cas de tentative d'examen de photo prise durant la scène d'introduction. GRAPHISMES, AUDIO ET ANIMATION Corrections apportées Fleurs absentes des tresses de viking durant les scènes de dialogue en cas de port de casque par le personnage du joueur.

Adoption de pose en T par Eivor à la descente du point de vue oriental du Cent.

Nombreux problèmes de clipping.

Nombreux problèmes de graphismes, textures, animation ou éclairage. INTERFACE UTILISATEUR/HUD Corrections apportées Absence d'apparition du buff de boost d'argent et de XP au-dessus de la barre d'adrénaline après lancement d'un festin.

Nombreux problèmes d'interface utilisateur/HUD. DISCOVERY TOUR: VIKING AGE XBOX Correction apportée Écran noir interminable en cas de changement de paramétrage de mode d'affichage (Xbox Series X|S). INTERFACE UTILISATEUR/HUD Correction apportée Recouvrement de tous les noms de quête par la bannière de quête suivie dans le menu de pause en cas de choix de grande taille de texte.

Comme prévu, les joueurs d' Assassin's Creed Valhalla vont pouvoir bénéficier de nouvelles choses jusqu'à la fin de l'année 2022. Bien que cette mise à jour n'apporte pas de contenu en tant que tel, si ce n'est l'ensemble Bifrost, une pléthore de corrections et d'améliorations sont disponibles. Mais rassurez-vous, des modes de jeu et régions inédites arrivent très vite, pour découvrir de nouvelles choses. D'ailleurs, le contenu de l'Année 2 a récemment été présenté Pour ce qui est de cette, elle arrive ce 28 juin, en début d'après-midi. La taille du patch à télécharger varie entre 1 Go et 8 Go, selon la plateforme. Celles et ceux ayant une console PlayStation sont les mieux lotis. Vous pouvez découvrir leci-dessous, pour ne rien louper.