Assassin's Creed Valhalla : Le contenu de l'Année 2 dévoilé

Assassin's Creed Valhalla est le dernier opus de la franchise Assassin's Creed, sorti, à ce jour. Disponible depuis 2020, le titre a accueilli de nombreux contenus supplémentaires, au fil du temps. D'ailleurs, Ubisoft vient tout juste de donner des informations quant à l'En effet, durant un livestream, qui s'est déroulé le mardi 14 juin, les développeurs d'Assassin's Creed Valhalla ont annoncé que les joueurs et les joueuses pouvaient, dès à présent, profiter de nouveautés sur le titre, introduites grâce à l'Année 2. À commencer parmais aussietPar ailleurs, cet été, il sera possible de découvriret de s'essayer, La Saga Oubliée. Finalement, en automne, les joueurs pourront explorer deafin de résoudre le mystère des Tombeaux des Trépassés. De plus, notez que le Discovery Tour : Viking Age est également disponible, et ce en tant que stand-alone, sur consoles et PC.Pour rappel,est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de belles réductions sur certaines versions du titre :