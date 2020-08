Assassin's Creed Valhalla : Il sera possible de caresser des chats

It may be the Dark Ages, but there's always a little light. Yes, you can pet cats in Assassin's Creed Valhalla



#ACFacts #AssassinsCreed pic.twitter.com/eK0xCfbMq9 — Assassin's Creed (@assassinscreed) August 3, 2020

Bien que cette information puisse paraître futile auprès de quelques joueurs, Ubisoft a annoncé sur Twitter via le compte officiel d'Assassin's Creed queDans cette publication accompagnée d'une vidéo,. C'est alors que nous pouvons voir que ce dernier le caresse. D'autres félins se trouvent autour de lui, et nous pouvons alors nous demander jusqu'à combien de chats pouvons-nous avoir ? Nous pouvons nous questionner quant à savoir si ces derniers auront un rôle déterminant dans nos quêtes ou non, sachant qu'il sera possible de recruter un chat à un certain moment de l'histoire Bien que cette option ne soit pas vraiment nouvelle dansmais sous une autre forme puisque les joueurs pouvaient seulement s'agenouiller pour caresser les chats égyptiens. Elle a ensuite été retirée dans Odyssey. Dans, il semblerait que les joueurs doivent activer l'action de caresser en appuyant sur une touche.Pour rappel,sera disponible le 17 novembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One.