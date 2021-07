Assassin’s Creed Valhalla : Le Siège de Paris, deuxième extension majeure, partage sa date de sortie

Instant Gaming, qui vous le propose pour la somme de 28,69 € au lieu de 40 €, soit 28 % de réduction.

Le contenu post-lancement d'Assassin's Creed va s'enrichir, comme prévu, ces prochaines semaines. Outre l'événement temporaire et gratuit du Festival de Sigrblot, dont les détails sont à retrouver ici , nous faisant traverser la Manche pour prendre la direction de Paris, sans grande surprise compte tenu de son appellation.Ubisoft a profité de l'occasion pour nous donner quelques informations supplémentaires à son sujet, en plus de sa date de sortie,. Durant son nouveau voyage,« à travers la campagne française », qui le conduira jusqu'à l'une des batailles les plus célèbres dans l'Histoire des Vikings. Grâce à cette extension, de nouvelles armes, capacités, équipements et compétences seront ajoutés dans le but de venir à bout de nouveaux types d'ennemis.L'autre bonne nouvelle est que l'arrivée demarque aussi, dans lesquelles les joueurs peuvent choisir eux-mêmes la meilleure façon d'éliminer une cible désignée.. D'ailleurs, le Season Pass est disponible à moindre coût via notre partenairereste disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, et d'autres mises à jour sont à prévoir ces prochains mois.