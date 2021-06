Assassin's Creed Valhalla : L'Irlande promeut son pays grâce à l'extension La Colère des Druides

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Bien qu'soit avant tout une licence de jeu vidéo, d'autres utilisent la franchise dans un but bien précis.a eu la brillante idée deau travers d', grâce au dernier DLCEn collaboration avec, cet office a donc décidé de créer une nouvelle campagne marketing. Pour cela, il a décidé d'utiliser cette extension qui représente en effet une reconstitution du pays, avec ses plus célèbres sites naturels et ses villages séculaires. Suite à cette entente,, a expliqué dans un communiqué que cette démarche était « une façon amusante et innovante d'attirer l'attention d'un nouveau public de joueurs sur l'île d'Irlande ».Une partie de la campagne comporte une publicité duet met donc en lumière une comparaison entre certains lieux présents dans, et les zones existantes réellement en Irlande. Dans l'histoire de cet office, c'est la première fois qu'une telle collaboration a lieu.Pour rappel, l'extension La Colère des Druides est disponible depuis le 13 mai dernier dans Assassin's Creed Valhalla et permet donc aux joueurs de se retrouver dans les terres de l'Irlande. Récemment, Ubisoft a levé le voile sur sa deuxième année de contenu avec un DLC intitulé, qui, comme son nom l'indique, fera voyager les joueurs dans les campagnes françaises et à Paris.