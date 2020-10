Assassin's Creed Valhalla dévoile ses plans post-lancement, avec deux DLC

Une nouvelle zone pour la colonie , permettant aux joueurs d’agrandir leur colonie et de continuer à la faire évoluer.

À quelques semaines du lancement d', Ubisoft a, comme il l'avait fait pour Watch Dogs Legion , détaillé le contenu post-lancement de son titre, afin de donner un aperçu aux joueurs. Ces derniers peuvent s'attendre à de nombreuses choses, d'autant plus que tous les joueurs, même ceux n'ayant pas acheté le Season Pass, pourront en profiter.Côté contenu gratuit, qui sera lancé dès ce mois de décembre, soit quelques semaines après la sortie du titre, une nouvelle zone pour la colonie, un mode de jeu ou de nouvelles compétences seront implantés :Même si la saison 2 n'arrivera qu'en mars 2021, Ubisoft précise déjà que celle-ci apportera un mode inédit, des festivals ou encore de nouveaux équipements.Concernant le contenu premium,, compris dans les Éditions Gold, Ultimate et Collector, deux DLC sont prévus, un pour le printemps 2021 et l'autre pour l'été de la même année. Le premier emmènera les joueurs en Irlande, pour percer les secrets d'un ancien et mystérieux culte druidique, et le deuxième les fera voyager à Paris, pour vivre l'une des batailles les plus ambitieuses des Vikings :Rendez-vous le 10 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S pour découvrir Assassin's Creed Valhalla . Si vous souhaitez connaître les configurations PC avant de l'acheter, vous pouvez les trouver ici .