Assassin's Creed Valhalla : Combien d'heures de jeu pour finir la campagne ?

Quelle est la durée de vie d'Assassin's Creed Valhalla ?

En cette fin d'année 2020, les joueurs peuvent découvrir l'univers des Vikings grâce à, qui fait son grand retour après deux ans d'absence. Et le moins que l'on puisse dire est que les joueurs ont été ravis de trouver la licence développée par Ubisoft, devenant même le meilleur lancement de la franchise.Il faut dire que le studio a tout mis en œuvre pour que les joueurs tombent sous le charme des aventures d' Eivor , le protagoniste. Entre paysages magnifiques et histoire prenante, nous avons affaire à un opus assez qualitatif, mais aussi complet en termes de contenu. Toutefois, nombreux se demandentComme souvent, cela dépendra de votre façon de jouer et de progresser dans l'aventure. Si vous traversez l'aventure sans vous arrêter et en enchaînant les quêtes principales, vous allez mettre une cinquantaine d'heures pour venir à bout de. Toutefois, si vous êtes plus du genre à prendre votre temps, l'estimation augmente drastiquement, puisque vous pourriez avoir besoin de 70 à 90 heures de jeu.Enfin, si vous souhaitez profiter complètement de l'expérience, en finissant toutes les quêtes secondaires et en tentant de collecter tous les objets à collectionner, comme le set de Thor , il vous faudra assurément bien plus de 100 heures. D'autant plus que vous ne pourrez pas compter sur les codes de triche pour vous aider dans votre aventure.Pour rappel,est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S depuis le 10 novembre dernier. Si vous souhaitez l'aquérir tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec quelques réductions sur les plateformes différentes :