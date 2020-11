Assassin's Creed Valhalla : Obtenir le marteau et l'armure de Thor

Obtenir l'armure de Thor

Battez Goneril , qui se trouve à Grantebridgescire, assez proche de la frontière avec l’Est-Anglie. Une fois battue, vous récupérerez les Braies de Thor.

, qui se trouve à Grantebridgescire, assez proche de la frontière avec l’Est-Anglie. Battez Regan , qui se trouve en Est-Anglie, juste au nord du plus haut point de synchronisation. Une fois battue, vous récupérerez la Cuirasse de Thor.

, qui se trouve en Est-Anglie, juste au nord du plus haut point de synchronisation. Battez Cordelia , surement l'adversaire la plus coriace. Elle se trouve proche de la frontière ouest de l’Est-Anglie. Une fois battue, vous récupérerez les Gantelets de Thor.

, surement l'adversaire la plus coriace. Elle se trouve proche de la frontière ouest de l’Est-Anglie.

Après la Grèce et l'Égypte, les joueurs d'peuvent découvrir l'univers des Vikings à travers des voyages en Norvège et surtout en Nouvelle-Angleterre.étant l'un des dieu les plus importants de la mythologie nordique, il n'est pas surprenant d'apprendre qu'Ubisoft permet aux joueurs de récupérer, qui ont également été mis en avant par les films Marvel ces dernières années.Toutefois, les étapes à suivre pour mettre la main sur ces objets ne sont pas forcément des plus simples. Nous vous expliquons ce qu'il faut faire ci-dessous.Attention, avant de vous engager dans cette quête, vous devez savoir que le niveau requis est relativement haut. Vous ne pouvez donc pas tenter de récupérer l'armure et le reste de la collection alors que vous n'avez que quelques heures de jeu.Dans un premier temps, vous allez devoir, ce qui se fera durant la campagne normalement.Une fois les trois Filles de Lerion battues, vous allez pouvoir mettre la main surdans une sorte de tombeau au sud-est de Northwic. Vous devez trouver une ouverture souterraine, puis une statue. Approchez-vous en pour pouvoir enfoncer les trois dagues récupérées avant, pour avoir accès à une salle laquelle contient un coffre, qui renfermeVoici la partie qui vous demandera le plus de temps. Vous allez devoir tuer 45 membres de l'Ordre des Anciens : 15 Zélotes et 30 membres du cercle intérieur.Petite astuce pour les Zélotes, lorsque vous tuerez le premier, les autres viendront à vous pour vous traquer. Vous n'aurez donc pas besoin de les chercher. Lors de l'histoire, il est donc conseillé de tuer le boss Leofrith. Pour le reste, vous allez devoir suivre la campagne et collecter des indices. Lorsque vous aurez tué ces 45 personnes,Le trophée qui intéresse probablement tous les joueurs, mais qui ne peut être obtenu qu'en réalisant les étapes ci-dessus. Une fois le casque, la cape et les autres pièces d'armure récupérés, mais surtout le jeu terminé, rendez-vous au nord de la région de Hordafylke. Dans les montagnes, vous trouverezque vous pourrez alors ramasser si vous portez toute son armure. Assassin's Creed Valhalla est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.