Assassin's Creed Valhalla accueille la mise à jour 1.0.4, améliorant notamment les performances

Sis'inscrit comme le meilleur lancement de la franchise , notamment grâce aux sorties des consoles de nouvelle génération, le titre n'en est pas moins dénué de divers problèmes. Cette, tout en permettant aux joueurs sur PS5 et Xbox Series de pouvoir choisir entreSi cette option va bien évidemment faire plaisir aux joueurs d'Assassin's Creed Valhalla sur consoles next-gen, sachez que les joueurs des autres plateformes profiteront aussi de certaines. Qui plus est, divers problèmes empêchant la bonne progression ont également été corrigés.En bref, nous pouvons également mentionner une amélioration des PNJ dans l'ensemble, puisqu'ils réagiront correctement lorsqu'ils se font voler, les fanatiques ne se soigneront plus à côté du joueur, alors que les ennemis qui repèrent Eivor auront maintenant un comportement plus cohérent. Vous pouvez retrouver le(en anglais), qui est d'ores et déjà téléchargeable. Sa taille varie entre 2,5 Go sur PS5 à 5,3 Go sur Xbox Series.Pour rappel,est disponible depuis le 10 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.