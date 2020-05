Assassin's Creed Valhalla abordera l'histoire d'une manière « très unique »

Le directeur narratif explique que la structure du récit d'Assassin's Creed Valhalla sera abordée de manière différente, voire unique.

J'oserais même dire que c'est tout à fait unique pour n'importe quel jeu (à propos de la narration dans Valhalla, NDLR). Je ne pense pas que les gens aient déjà vécu une histoire de cette manière, comment nous vous la présentons, comment vous la consommez, c'est très unique. [...] Ça repose surtout sur la volonté d'expérimenter une manière différente de présenter l'information aux acteurs et de vous guider à travers le monde.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis son annonce à la fin du mois d'avril,a été au cœur de nombreux débats. Si l'attente des joueurs quant au gameplay promis par les développeurs ce 7 mai n'a pas été comblée, celles et ceux misant sur l'histoire que contera ce nouvel opus seront peut-être ravis de savoir qu'Dans une interview accordée à GameSpot , Darby McDevitt, directeur narratif de, explique que lui et ses équipes ont souhaité aborder l'histoire d'une manière différente des autres jeux, misant plutôt sur « la structuration des expériences de l'histoire » plutôt que « sur la technologie de la prochaine génération »,. Darby McDevitt va même plus loin en expliquant que cette nouvelle perception est « unique pour n'importe quel jeu ».Si Darby McDevitt semble très excité par cette nouveauté, reste à savoir comment la communauté accueillera cette nouvelle façon de raconter l'histoire, et surtout si les joueurs apprécieront le récit.Pour rappel,arrivera sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X en fin d'année 2020, mais aucune date de sortie précise n'a pour le moment était donnée.