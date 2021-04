Assassin's Creed : Le scénariste de Valhalla souhaite amener les joueurs au Brésil ou à Malte

En tant qu'obsédé de l'histoire, je suis prêt à m'intéresser à un groupe de guerriers d'une société disparue sur l'île de Malte et à me lancer dans l'aventure [...] À une plus grande échelle, je pense qu'il y a une riche tapisserie de culture en Amérique du Sud que la marque n'a pas encore explorée pleinement. Des Incas aux Conquistadors espagnols, c'est une époque très fascinante. Bien que Black Flag en ait abordé une partie, je ressens davantage la région du Brésil.

Le scénariste d' Assassin's Creed Valhalla , s'est entretenu avec TheGamer . Durant cette interview,. S'il est très satisfait du titre paru en novembre 2020, il a tout de même avoué qu'Celle-ci a été habitée pour la première fois par les humains vers 5200 av. J.-C., et est également la plus grande des îles qui composent l'archipel maltais. Bien que le scénariste soit passionné par celle-ci et son histoire,Bien que cette destination soit son souhait,. Il s'agit là de son désir et non des plans prévus par Ubisoft. Pour connaître la future destination du prochain titre, il va falloir que nous prenions notre mal en patience, même si certaines rumeurs annonçaient une aventure en France et Allemagne, durant l'époque médiévale