Le prochain Assassin's Creed se déroulerait en France et en Allemagne durant l'époque médiévale

La saga Assassin's Creed, l'un des fers de lance d'Ubisoft, est revenue en force en cette fin d'année 2020 avec Eivor et l'univers des Vikings. Si du contenu est prévu pour cette année 2021, il semblerait que l'éditeur français soit déjà engagé dans un nouvel opus,, bien qu'elles doivent être prises avec des pincettes.Un utilisateur de 4chan a ainsi publié une salve d'informations quant à la franchise, avec, en premier lieu, des indices sur les deux prochaines extensions de Valhalla , qui seraient publiées en mars et juin, ce qui coïncide plus ou moins avec les plans d'Ubisoft, qui avait précisé lancer son contenu post-lancement avec un rythme saisonnier.Toutefois, ce leaker ne s'est pas contenté de partager des informations sur le futur de Valhalla,(ou une conférence d'Ubisoft s'y rapprochant si l'événement ne pouvait pas avoir lieu) etL'époque ici nous plongeraitce qui, selon plusieurs joueurs, pourrait être plausible compte tenu des événements dans Valhalla. Selon lui, ce jeu qui porte pour le moment le nom de code Champion, devrait sortir au début de l'année 2022, ce qui reste cependant peu probable,Ubisoft doit très souvent faire face aux fuites, et Valhalla avait vu son univers être dévoilé plus d'un an avant son officialisation, ce qui peut suggérer que les informations ci-dessus soient en partie vraies.