Le lieu dans lequel se dérouleront les aventures d'un jeu Assassin's Creed est toujours un sujet important. Entre les prédictions, les espérances et les rumeurs, il y en a de toutes sortes. Récemment,, civilisation qui n'a pas encore été explorée par Ubisoft. Mais pour éviter tout emballement inutile, le journaliste Jason Schreier, qui semble détenir de nombreuses informations au sujet de la franchise (il a notamment annoncé Assassin's Creed Infinity avant l'annonce officielle), a donné quelques précisions.En réponse au fil Reddit , le journaliste a expliqué que. Ce dernier n'a donné aucune autre information, si ce n'est qu'il a confirmé que l'expérience serait différente des derniers épisodes, avec un retour de la furtivité et un abandon de la mise en avant de l'aspect RPG. Le protagoniste devrait être Basim, personnage de Valhalla.Dans tous les cas, nous en saurons bientôt plus sur le futur de la licence Assassin's Creed et le prochain épisode, puisque Ubisoft va nous en dire plus en septembre , à l'occasion d'un événement dédié. Cet opus devrait arriver à la fin de l'année 2022 ou début 2023.Quoi qu'il en soit, celles et ceux jouant à Assassin's Creed Valhalla auront encore de quoi faire jusqu'à la fin de l'année 2022, avec une deuxième année de contenu bien remplie , comprenant, notamment, un mode de jeu gratuit., si ce n'est la plus importante.