Ubisoft a fermé les serveurs de plus de 90 jeux

Toutes les joueuses et tous les joueurs aimant se plonger dans d'anciennes productions vidéoludiques, notamment celles d'Ubisoft, devront faire face à une mauvaise nouvelle. En effet,. Il s'agit principalement de titres disponibles sur d'anciennes consoles, telles que la PS3, Xbox 360 et Nintendo Wii.Récemment, Ubisoft a mis à jour la liste complète des jeux ne disposant plus de fonctionnalités multijoueur ni de services en ligne. Parmi eux, nous retrouvons par exemple : Assassin's Creed 2, Assassin's Creed: Revelations, Avatar, Beyond Good and Evil, Far Cry 2, Just Dance 2018, Rainbow Six Vegas 2, Rayman Legends, et bien d'autres. D'ailleurs, la liste est disponible sur le site officiel d'Ubisoft et peut être consultée à n'importe quel moment.Ces fermetures de serveurs sont tout à fait compréhensibles, car certains de ces jeux ne sont, évidemment, plus autant fréquentés qu'auparavant. Or, maintenir les fonctionnalités en ligne coûte bien évidemment de l'argent à la firme française.Ainsi, nous vous invitons à la prudence. Si vous désirez vous procurer et vous plonger dans l'un de ces titres, souvenez-vous que les fonctionnalités en ligne ne seront pas disponibles. Ce qui peut, par exemple, entacher la chasse aux trophées ou aux succès.