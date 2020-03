Animal Crossing: New Leaf : Les joueurs font des adieux déchirants

Le tant attendu Animal Crossing: New Horizons est désormais disponible depuis quelques jours. Mais c'est avec le cœur lourd que certains joueurs ont quitté son prédécesseur, Animal Crossing: New Leaf.

I have written my final goodbyes to my New Leaf town, including sending personalized letters to my two favorite villagers, inviting them to my island. One more day until PARADISE! pic.twitter.com/jJOVARftjR — Rebecca (@forestminish) March 19, 2020

goodbye for now, new leaf pic.twitter.com/FSBEzosGmd — aly (@kikisbooknook) March 20, 2020

Sortez les mouchoirs, et! Sorti en 2012 sur 3DS, les joueurs deont fait des au revoir déchirants à leur jeu préféré, mais pour la bonne cause ! En effet, depuis le 20 mars dernier,est disponible, et les joueurs ont embarqué pour une nouvelle aventure insulaire.Certains joueurs y ont passé des heures et des heures, accumulant alors des mois voire des années de jeu., permettant aux joueurs de s'attacher à New Leaf, mais aussi à leurs petits habitants.et de faire leurs adieux, pour rejoindre Tom Nook sur sa nouvelle île.Plusieurs formes d'hommages ont eu lieu. Si des joueurs ont écrit une lettre adressée à leurs habitants préférés, d'autres ont profité d'une dernière soirée étoilée auprès d'eux, en dansant sur le dance-floor de la boîte de nuit.D'autres ont décidé de remettre leur fonction de maire, et ainsi de léguer leur place à Marie, notre tant dévouée secrétaire qui rêvait secrètement de ce poste depuis des années.Ne pleurez pas, vous pouvez tout de même commencer une nouvelle vie sur l'île de Nook ! Pour ce faire, nous vous rappelons queest donc disponible en exclusivité sur Nintendo Switch depuis ce 20 mars pour le prix de 59,99 euros. Si vous souhaitez l’acquérir tout en faisant des économies, nous rappelons que