Le chef-d'œuvre de l'horreur Amnesia: The Dark Descent devrait s'offrir une nouvelle version

Le studio Frictional Games prépare une surprise de taille pour les amateurs de frissons. Selon un récent rapport financier, une nouvelle version du jeu culte Amnesia: The Dark Descent est en développement. Prévue pour fin 2026, cette sortie mystérieuse pourrait bien marquer le retour d'un monument de l'horreur.

C'est par le biais d'un document officiel passé inaperçu que la nouvelle s'est répandue. Le célèbre jeu d'horreur en vue subjective sorti en 2010 et qui est le premier épisode d'une saga devenue mémorable pourrait bien revenir hanter nos nuits. Bien que le dernier épisode principal de la franchise soit paru en 2023, les développeurs de Frictional Games semblent vouloir opérer un retour aux sources en nous proposant une nouvelle version de Amnesia: The Dark Descent.

Une découverte inattendue dans un rapport financier

L'information provient directement du rapport annuel 2025 de Frictional Games, publié en juin dernier. C'est un utilisateur de Reddit, connu sous le pseudonyme CarlZzZoneNnn, qui a repéré cette mention intrigante en parcourant le document. Le studio suédois y détaille ses projets futurs, évoquant notamment son prochain grand jeu d'horreur intitulé ONTOS, avant de glisser une phrase qui a immédiatement capté l'attention de la communauté.

Nous prévoyons également de sortir une nouvelle version de Amnesia The Dark Descent à la fin de l'année 2026.

Cette simple déclaration suffit à enflammer l'imagination des passionnés du genre. Le rapport précise par ailleurs que le prochain titre majeur du studio est actuellement en phase de préproduction, confirmant la bonne santé et les ambitions de l'entreprise.









Remake, remaster ou simple portage ?

Toute la question est désormais de savoir quelle forme prendra cette nouvelle itération. Le document financier reste volontairement évasif et ne précise pas s'il s'agira d'un remake complet, d'un remaster destiné à s'aligner sur les standards techniques des consoles de génération actuelle, ou d'un projet plus modeste. Certains n'excluent pas l'hypothèse d'un portage vers la Nintendo Switch 2.

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Néanmoins, la mention de ce projet dans un bilan financier annuel suggère une entreprise d'une certaine envergure, bien au-delà d'une simple mise à jour mineure. Les attentes sont donc élevées pour revoir le château de Brennenburg sous un nouveau jour, avec des graphismes modernisés et des mécaniques de jeu potentiellement repensées pour correspondre aux standards actuels. Un remake 16 ans plus tard garantirait des frissons à coup sûr.

L'héritage d'un monument de la peur

Il est difficile de surestimer l'impact qu'a eu l'œuvre originale sur l'industrie vidéoludique. En incarnant Daniel, un protagoniste amnésique piégé dans une forteresse cauchemardesque, les joueurs ont découvert une approche viscérale de la peur. L'absence totale de cinématiques et de sauts dans le temps garantissait une immersion totale, forçant chacun à affronter ses propres angoisses de manière très directe.

L'approche psychologique du titre a redéfini les codes du jeu de survie horrifique. Il sera particulièrement intéressant d'observer comment cette formule classique résistera à l'épreuve du temps, alors que le public et le studio ont considérablement mûri depuis 16 ans. Si Frictional Games parvient à raviver la flamme de cette terreur pure, cette fin d'année pourrait bien marquer un tournant nostalgique et effrayant pour tous les amateurs de sensations fortes. La révélation pourrait d'ailleurs se faire lors de la gamescom, qui se tiendra du 26 au 30 août.