Le lancement catastrophique du nouveau jeu inspiré par Bully

Les fans de Rockstar attendaient un successeur à Bully depuis des années. Le studio indépendant Refugium Games a tenté le pari avec Agefield High: Rock the School, mais son lancement sur PC s'avère bien plus chaotique que prévu, forçant les développeurs à réagir de manière très originale face à la gronde des joueurs.

Depuis que Rockstar Games a rangé la franchise Bully dans ses tiroirs, les amateurs de mondes ouverts attendent désespérément qu'un studio parvienne à capturer cette magie nostalgique et chaotique de la rébellion lycéenne. C'est dans ce contexte que le studio de développement indépendant Refugium Games a annoncé Agefield High: Rock the School. La communauté s'est logiquement montrée très attentive. Seulement, la sortie a révélé que le projet ne semblait pas aussi prometteur que ce que nous espérions.

Un premier jour de classe cauchemardesque

Il était sans doute imprudent de faire reposer toutes nos attentes sur un projet indépendant qui ne bénéficie absolument pas du budget colossal d'un titre Rockstar. Aujourd'hui, Agefield High: Rock the School a officiellement ouvert ses portes sur PC, et les joueurs découvrent que cette rentrée scolaire est beaucoup plus stressante que prévu.

Actuellement, le titre affiche une évaluation globale majoritairement négative, avec près de 70 % des quelque 600 avis utilisateurs fustigeant ses performances techniques.











La plupart des critiques soulignent que le jeu manque cruellement de finition et aurait eu besoin de plus de temps de développement. Ce manque de polissage rend le monde particulièrement robotique, l'intelligence artificielle des PNJ est jugée dépassée, les plantages sont fréquents et les combats manquent cruellement de fluidité. Les joueurs expriment leur déception face à un titre qu'ils attendaient depuis longtemps, estimant impossible de le recommander dans son état actuel.

La réponse insolite du directeur de l'établissement

Cependant, il semble que le directeur de cette école virtuelle n'a pas l'intention de rester enfermé dans son bureau pendant que son établissement part en fumée. Moins de 24 heures après le lancement, l'équipe de Refugium a pris la parole pour rassurer la communauté, montrant sa bonne volonté et son désir de prendre en compte tous les retours pour améliorer l'expérience.

Plutôt que de publier de plates excuses institutionnelles, les développeurs ont choisi d'aborder cette crise d'une manière qui correspond parfaitement au cadre lycéen du jeu. Rédigé du point de vue du principal Carpenter, le directeur de l'école, le studio a publié un communiqué sur Steam pour apaiser la colère des élèves.

Chers élèves, il semble que le trac du premier jour d'école a eu raison de nous tous, et nous avons oublié de nous assurer que la cafétéria était approvisionnée avec assez de gâteaux et de boissons énergisantes pour vous tous ! Nous n'avons que quelques membres du corps professoral sous la main, et nous faisons de notre mieux pour que le reste de ce semestre soit aussi fluide et amusant pour tout le monde le plus rapidement possible.

Plus important encore, ils ont reconnu les problèmes signalés et ont souligné qu'ils travaillaient d'arrache-pied pour les corriger. Une première mise à jour a d'ailleurs déjà été déployée, l'équipe précisant que certains membres ont passé la nuit blanche pour la finaliser.

Un prix qui passe mal malgré la bonne volonté

Si cette réponse dans le ton de l'univers apporte une touche humaine et charmante après deux ans et demi de développement, elle ne change pas totalement la réalité économique. Demander trente euros pour une version aussi instable reste difficile à justifier pour de nombreux acheteurs, dont beaucoup ont demandé le remboursement.

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Concevoir le successeur spirituel d'un classique absolu comme Bully représente un défi monumental, et il est évident que le jeu aurait mérité de rester en salle d'étude un peu plus longtemps avant que la cloche ne sonne, puisque d'autres joueurs ne boudent pas leur plaisir. Les créateurs semblent sincèrement déterminés à redresser la barre pour que les joueurs puissent enfin s'amuser dans cette aventure étudiante, et il faudra probablement garder un œil dessus pour voir son évolution.

Agefield High: Rock the School est disponible sur Steam. Une sortie sur consoles est prévue plus tard.