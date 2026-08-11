Agefield High: Rock the School sortira-t-il sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 ?

Si vous attendez de pouvoir semer le chaos dans un établissement scolaire, faire l'école buissonnière et devenir une véritable rock star en herbe, Agefield High: Rock the School a tout pour vous séduire. Mais sortira-t-il sur les consoles actuelles, à savoir la PS5, la Xbox Series et la Nintendo Switch 2.

La cloche n'a pas encore fini de sonner dans Agefield High: Rock the School, un titre qui s'impose presque comme l'héritier spirituel tant attendu d'un certain Bully. Alors que la suite du jeu culte de Rockstar ne verra très probablement jamais le jour, malgré une demande colossale des fans, cette nouvelle production indépendante offre un aperçu parfait de ce qu'aurait pu être ce projet. Cependant, s'agissant d'un jeu monde ouvert développé par une structure indépendante, la question de sa disponibilité sur les différentes consoles de salon se pose naturellement. Voici ce qu'il faut savoir au sujet d'éventuels portages.

Agefield High: Rock the School sortira-t-il sur PS5 ?

Malheureusement, la réponse est négative pour le moment : Agefield High: Rock the School n'est pas disponible sur PlayStation 5 au moment de son lancement et aucune sortie n'est prévue. En tant que production indépendante, le titre a fort logiquement privilégié une sortie initiale sur PC via Steam.

Néanmoins, l'espoir est grandement permis pour les possesseurs de la console de Sony. Sur les vidéos officielles, un message apparaît précisant quand la version consoles arrivera plus tard. Aucune plateforme n'est mentionnée, mais un portage sur PS5 est fort possible, si la sortie est un succès.

Agefield High: Rock the School sortira-t-il sur Xbox Series ?

Tout comme pour sa concurrente directe, Agefield High: Rock the School suit exactement la même trajectoire sur les consoles de Microsoft : la priorité a été donnée au PC, et la version Xbox devra attendre. Il n'est donc pas possible d'y jouer actuellement sur Xbox Series X|S.

Là encore le message visible devrait concerner la dernière console de Microsoft, à moins que l'une ou l'autre des sociétés ne signe un accord d'exclusivité entre temps.











Agefield High: Rock the School sortira-t-il sur Switch 2 ?

Pour clore le tour d'horizon des consoles de salon, évoquons le cas de la Switch 2. Naturellement, Agefield High: Rock the School n'est pas jouable sur la dernière console de Nintendo, et il est peu probable qu'un portage soit annoncé. Mais rien n'est impossible, et il faudra attendre une communication officielle de la part de Refugium Games pour savoir sur quelle plateforme sortira le jeu lorsqu'il arrivera sur console.

Dans tous les cas, nous ne manquerons pas de vous informer dès lors que des détails seront communiqués.