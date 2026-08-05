Agefield High: Rock the School : L'héritier tant attendu de Bully dévoile sa date de sortie

Les fans de Bully attendent une suite depuis des années. Face au silence de Rockstar Games, un studio indépendant prend la relève avec Agefield High: Rock the School. Ce jeu, prévu pour sortir dans quelques jours, promet un retour nostalgique dans les années 2000 entre rébellion lycéenne et comédie décalée.

L'attente autour d'un éventuel Bully 2 aura usé la patience de nombreux joueurs. Rockstar Games semble avoir définitivement tourné la page de Jimmy Hopkins, laissant un vide immense dans le cœur des amateurs de jeux d'action en milieu scolaire. Mais la nature a horreur du vide, et l'industrie indépendante s'apprête à combler cette absence avec Agefield High: Rock the School. Ce titre, qui sortira le 12 août 2026, se présente comme le successeur spirituel que personne n'osait plus espérer. Plongée dans une époque révolue, humour potache et rébellion adolescente sont au programme de cette aventure qui s'annonce déjà incontournable pour les nostalgiques.

Un véritable hommage aux comédies pour adolescents des années 2000

Agefield High: Rock the School ne cache pas ses influences. Le jeu nous ramène directement dans l'ambiance des années 2000, une époque marquée par des bandes originales pop-punk et des comédies lycéennes décomplexées. Le joueur incarnera un lycéen prêt à tout pour conquérir la fille de ses rêves, tout en naviguant dans les méandres sociaux de son établissement.











Les développeurs assument totalement cette filiation avec la pop culture de l'époque. La franchise cinématographique American Pie est régulièrement citée comme point de comparaison direct pour définir le ton du jeu. On peut donc s'attendre à un humour piquant, parfois à la limite de l'absurde, qui rappelle les meilleures heures des productions hollywoodiennes pour adolescents. Reste à espérer que les situations embarrassantes typiques de ces films seront adaptées avec brio en mécaniques de jeu, sans pour autant tomber dans la caricature facile.

Une approche indépendante qui refuse la surenchère

Contrairement aux productions titanesques actuelles, Agefield High: Rock the School fait le choix de la retenue. Les créateurs promettent une petite ville indépendante façonnée à la main, qui ne cherche en aucun cas à rivaliser avec les mondes ouverts gigantesques construits par les grands studios. Cette approche modeste mais soignée garantit une expérience condensée et maîtrisée, offrant quelques heures de jeu confortables et sans remplissage artificiel.

Côté gameplay, le titre mise sur des affrontements directs et accessibles. Pas question de s'encombrer de systèmes de progression complexes ou d'arbres de compétences interminables. Les combats se veulent simples, rappelant les bagarres de cour de récréation qui faisaient le charme du jeu original de Rockstar Games. Le but est de s'amuser immédiatement, d'explorer les couloirs du lycée et de semer la zizanie avec une facilité déconcertante.

Annoncé il y a plusieurs mois, Agefield High: Rock the School s'offre donc une sortie pour le 12 août et tentera de séduire les joueurs qui attendent désespérément la sortie de Bully 2. Pour ne pas le manquer, vous pouvez l'ajouter à votre liste de souhaits sur Steam. N'hésitez pas également à rejoindre notre groupe Steam, où vous pourrez notamment lire nos avis sur les dernières sorties.