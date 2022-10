A Plague Tale: Requiem est-il dans le Xbox Game Pass ?

raconte la suite des aventures d'Amicia et d'Hugo De Rune et est donc la suite directe d'. Annoncé sur PS5, Xbox Series et PC, de nombreux joueurs et joueuses se demandent siSi oui,Les joueurs et les joueuses seront ravis d'apprendre qu', et ce, fixée au 18 octobre 2022. À cette date, il sera donc possible de parcourir ce deuxième opus, selon sa version PC et/ou Xbox Series, grâce au. Cela a, d'ailleurs, été de nouveau confirmé lorsque Microsoft a dévoilé les jeux intégrant le service pour le mois d'octobre . À l'heure actuelle, nous ne savons pas encore pendant combien de tempsrestera disponible dans leRemarquons qu'il convient, bien évidemment, de posséder un abonnement actif au(consoles, PC ou Ultimate) pour accéder aux catalogues de jeux du service, et donc àPour rappel, sur, Amicia et Hugo ont décidé de partir dans le sud de la France, près de la Méditerranée, pour échapper à leur passé et démarrer une nouvelle vie. Malheureusement, la Macula, maladie dont est atteint Hugo, refait surface et met de nouveau en péril la vie du jeune garçon. Les deux protagonistes se mettront alors en quête de réponses et d'un remède, ce qui les amènera à se rendre sur une île mystérieuse.Si vous n'optez pas pour le, vous pouvez toujours le retrouver sur PC, PS5 et Xbox Series, en version numérique et physique (uniquement sur consoles pour cette dernière).